Мадрид требует от Брюсселя выдачи Пучдемона: Верховный суд Испании выдал ордер

PanARMENIAN.Net - Верховный суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на арест бывшего главы каталонской региональной администрации Карлеса Пучдемона. Постановление коснулось и четырех бывших министров в составе местного правительства, которые, как и Пучдемон, бежали в Бельгию.

Решение было принято вскоре после того, как политик заявил, что выставит свою кандидатуру на внеочередных выборах в парламент этого автономного сообщества, запланированных на 21 декабря. В интервью телеканалу RTBF каталонец заявил, что будет вести свою избирательную кампанию из-за рубежа. По словам Пучдемона, он готов к торжеству «истинного правосудия» в Бельгии, но «не испанской юстиции», пишет Deutsche Welle.

Экс-руководитель региональной администрации подчеркнул, что прибыл в Брюссель, чтобы избежать насилия.

«Мы хотим от Испании признания, уважения», - отметил он, добавив, что не желает, чтобы «каталанская политика «бельгинизировалась», проникнувшись характерным для Брюсселя духом еврократии.

В конце октября Пучдемон и еще 13 региональных политиков были вызваны в Верховный суд Испании для дачи показаний 2 и 3 ноября.

Испанская генпрокуратура 29 октября выдвинула обвинение в отношении Карлеса Пучдемона и других членов распущенных Мадридом региональных администрации и парламента Каталонии. Лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. За подготовку мятежа испанское законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.