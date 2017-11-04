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В Нью-Йорке будет представлено армянское историко-культурное наследие IV-XVII веков

В Нью-Йорке будет представлено армянское историко-культурное наследие IV-XVII веков
4 ноября 2017 - 12:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Целая эпоха армянской истории будет представлена в одном из авторитетнейших мировых культурных центров – Нью-Йоркском музее «Метрополитен».

Открытие эксклюзивной выставки, представляющей армянское историко-культурное наследие IV-XVII веков, намечено на 21 сентября 2018 года – в День независимости РА, пишет Hayernaysor.am со ссылкой на«Аспарез».

22 октября в музее «Арарат Эскичян» подробности о предстоящей выставке сообщила координатор Византийского отдела Управления Средневекового искусства и монастырей «Метрополитена» Хелен Эванс.

«На выставке будут представлены армянская история и культура с раннего средневековья до XVII века: принятие христианства, создание Месропом Маштоцем армянской письменности и ее влияние, экспонаты, посвященные периоду Киликийского армянского царства, рукописи разных периодов, первая армянская печатная книга», – сообщила Эванс.

Экспозиция в основном будет составлена из экспонатов музея Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Матенадарана и Музея истории, будут представлены также некоторые сокровища армянской средневековой культуры, хранящиеся в церкви Сурб Акобянц Иерусалима, Католикосате Великого Дома Киликийского, конгрегации Мхитаристов. Образцы представят также учреждение «Гюльбенкян» и некоторые неармянские источники.

Эванс отметила, что представился исключительный повод представить современным образом историко-культурное наследие народа – носителя одной из древнейших культур мира.

«Мы надеемся, что выставка даст армянам повод для гордости, когда увидят, как достойно представлена Армения. В то же время, рассчитываем сделать более узнаваемой и понятной для мира армянскую культуру – как частицу представления мирового искусства», – отметила Эванс, посчитав за честь свою вовлеченность в процесс подготовки выставки.

Посвященная Армении выставка в Нью-Йоркском музее «Метрополитен» продлится до 13 января 2019 года. Организационные работы ведутся под руководством министерства культуры РА.

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