Глава МИД Армении посетит Израиль по приглашению Нетаньяху

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6-7 ноября по приглашению премьер-министра и министра иностранных дел Израиля Биньямина Нетаньяху с официальным визитом посетит Тель-Авив. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Запланированы встречи Налбандяна с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной властей Израиля.

В Иерусалимском патриархате Армянской Апостольской Церкви глава МИД Армении проведет также встречу с архиепископом Нурханом Манукяном.