Глава МИД Армении посетит Израиль по приглашению Нетаньяху
4 ноября 2017 - 13:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6-7 ноября по приглашению премьер-министра и министра иностранных дел Израиля Биньямина Нетаньяху с официальным визитом посетит Тель-Авив. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Запланированы встречи Налбандяна с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной властей Израиля.
В Иерусалимском патриархате Армянской Апостольской Церкви глава МИД Армении проведет также встречу с архиепископом Нурханом Манукяном.
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