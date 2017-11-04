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Глава МИД Армении посетит Израиль по приглашению Нетаньяху

Глава МИД Армении посетит Израиль по приглашению Нетаньяху
4 ноября 2017 - 13:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6-7 ноября по приглашению премьер-министра и министра иностранных дел Израиля Биньямина Нетаньяху с официальным визитом посетит Тель-Авив. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Запланированы встречи Налбандяна с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной властей Израиля.

В Иерусалимском патриархате Армянской Апостольской Церкви глава МИД Армении проведет также встречу с архиепископом Нурханом Манукяном.

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