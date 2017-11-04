Refinery: Армянка Забел Есаян в пятерке самых бесстрашных женщин мира

PanARMENIAN.Net - Армянский прозаик, поэт и журналист Забел Есаян стала одной из пяти бесстрашных женщин мира по версии американского портала Refinery29.

«Есаян – безупречный пример женщины, жившей в то время, когда было очень опасно показывать свой ум и силу», — пишет издание.

В марте 2017 года в честь Забел была названа одна из парижских улиц. Есаян была одной из самых образованных армянок того времени. Родилась она в Константинополе в 1878 году. Получив начальное образование в школе Святого креста района Скютар, она перебралась в Париж и продолжила обучение в университете Сорбонны, пишет Sputnik-Армения.

В 1900 году вышла замуж за художника Тиграна Есаяна и родила двоих детей — Софи и Гранта. В 1908 году вернулась в Константинополь (Стамбул), став свидетельницей политики турецкого деспотизма в отношении армян. В составе международной делегации, созданной в связи с армянскими погромами в Адане, Забел Есаян в 1909 году отправилась в Киликию (Западная Армения).

В 1911 году опубликовала документальный труд «На развалинах» о резне армян. Забел чудом спаслась во время Геноцида армян 1915 года, найдя приют в Болгарии. В годы Первой республики Забел Есаян проделала большую работу и в дипломатической сфере.

В 1919-1920 годах она приняла активное участие в работе Парижской мирной конференции в качестве советника и переводчика делегации Республики Армения. В 1921-1932 годах Забел Есаян жила в Париже. Во французских и европейских изданиях было опубликовано множество ее работ на различных языках о Геноциде армян.

В 1933 году она обосновывается в Советской Армении, начинает преподавать в Ереванском государственном университете. Однако в 1937 году, вместе со многими другими представителями интеллигенции, была осуждена и выслана из Армении. По некоторым данным, Забел Есаян умерла в 1943 году в бакинской тюрьме.