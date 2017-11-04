ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР 1500 выстрелов за неделю
4 ноября 2017 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 29 октября по 4 ноября обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
В указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня из стрелкового оружия, произведя в направлении армянских позиций НКР 1500 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, предпринимая необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.
В период с 22 по 28 октября обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, по сравнению с предыдущей неделей, была напряженной. За указанный период ВС Азербайджана, помимо стрелкового оружия, в направлении армянских позиций применили также ПТРК «Спайк», минометы различного калибра и гранатометы.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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