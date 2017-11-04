Роналду превзошел Месси и стал рекордсменом по количеству наград IFFHS
4 ноября 2017 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Форварду «Реала» Криштиану Роналду вручена награда лучшему бомбардиру 2016 года по версии IFFHS (Международная федерация футбола и статистики).
В 2016 году Роналду забил 24 мяча (11 за «Реал» и 13 – за сборную Португалии), опередив Лионеля Месси (21) и Эдинсона Кавани (16), пишет Sports.ru.
Таким образом, Роналду выиграл приз IFFHS в третий раз (ранее – в 2013 и 2014 годах), превзойдя Месси, на счету которого две победы.
В номинации учитываются голы, забитые в международных матчах за клуб и национальную команду.
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Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
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