Роналду превзошел Месси и стал рекордсменом по количеству наград IFFHS

PanARMENIAN.Net - Форварду «Реала» Криштиану Роналду вручена награда лучшему бомбардиру 2016 года по версии IFFHS (Международная федерация футбола и статистики).

В 2016 году Роналду забил 24 мяча (11 за «Реал» и 13 – за сборную Португалии), опередив Лионеля Месси (21) и Эдинсона Кавани (16), пишет Sports.ru.

Таким образом, Роналду выиграл приз IFFHS в третий раз (ранее – в 2013 и 2014 годах), превзойдя Месси, на счету которого две победы.

В номинации учитываются голы, забитые в международных матчах за клуб и национальную команду.