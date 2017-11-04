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Роналду превзошел Месси и стал рекордсменом по количеству наград IFFHS

Роналду превзошел Месси и стал рекордсменом по количеству наград IFFHS
4 ноября 2017 - 13:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Форварду «Реала» Криштиану Роналду вручена награда лучшему бомбардиру 2016 года по версии IFFHS (Международная федерация футбола и статистики).

В 2016 году Роналду забил 24 мяча (11 за «Реал» и 13 – за сборную Португалии), опередив Лионеля Месси (21) и Эдинсона Кавани (16), пишет Sports.ru.

Таким образом, Роналду выиграл приз IFFHS в третий раз (ранее – в 2013 и 2014 годах), превзойдя Месси, на счету которого две победы.

В номинации учитываются голы, забитые в международных матчах за клуб и национальную команду.

Ссылки по теме:
Sports.ru: Роналду получил приз лучшему бомбардиру-2016 по версии IFFHS
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