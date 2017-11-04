Анаит Погосян исполнила армянскую гусанскую песню на российском «Голосе» (видео)
4 ноября 2017 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - На телевизионном песенном конкурсе «Голос», идущем на российском «Первом канале» армянская певица Анаит Погосян на этапе «Поединки» начала свое выступление с песни гусана Сипана «Пожалей меня».
Один из наставников проекта Александр Градский назвал выступление армянки «гениальным началом».
Затем в дуэте с Ладиславом Бубнаром певица исполнила великую песню Piu che puoi Эроса Рамазотти и Шер.
Учитывая тот факт, что Анаит на момент съемки находилась на 9-м месяце беременности, наставник Пелагея приняла решение оставить в команде соперника 27-летней армянски.
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