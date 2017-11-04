В Баку активисты протестовали против ограничения свободы собраний

PanARMENIAN.Net - Группа активистов партии «Мусават» в количестве около 20-30 человек предприняла попытку провести пикет перед зданием Исполнительной власти Баку. Участники акции протестовали против ограничения свободы собраний.

B частности, причиной пикета стал отказ городских властей санкционировать шествие членов «Мусават» 21 октября.

Активисты подошли к зданию мэрии и зачитали резолюцию пикета. Однако представители полиции помешали зампреду «Мусават» передать резолюцию в мэрию, пишет Contact.az.

После этого полицейские стали оттеснять участников акции от здания. B ответ, пикетчики стали скандировать: «Свободу!», после чего полиция начала задержания.

Были задержаны около 10 человек, включая двух зампредов «Мусават» - Сахавета Солтанлы и Тофига Ягублу, а также советника главы партии Мустафы Гаджибейли.