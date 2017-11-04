В Армении впервые проведут международный конкурс полевой кухни
4 ноября 2017 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян 4 ноября принял доцента-эксперта региональной школы региональной организации земли Баден-Вюртемберг Немецкого Красного креста, ответственного по сотрудничеству с фондом «Национальная платформа по снижению риска бедствий» Вольфганга Шмидта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
В ходе встречи обсуждались возможности расширения двустороннего сотрудничества. Была достигнута предварительная договоренность о проведении совместно с германской стороной в 2018 году в Армении международного конкурса полевой кухни.
Конкурс пройдет в рамках мероприятий по повышению уровня противостояния и снижению риска бедствий в стране, приуроченных к 30-й годовщине разрушительного землетрясения в Спитаке 7 декабря.
В конкурсе смогут принять участие как армянские ведомства, имеющие полевую кухню, так и команды из других стран.
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