Известны соперники Армении в 7-м туре командного ЧЕ по шахматам

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении после шестого тура с 8 очками занимает 4-е место и в седьмом туре сыграет со сборной Германии.

Женская сборная также имеет 8 очков и замыкает первую десятку. 4 ноября армянские шахматистки встретятся с командой Румынии, сообщает пресс-служба НОКА.

На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении в 6-м туре уступила сборной Азербайджана – 1,5:2,5.В 6-м туре командного чемпионата Европы по шахматам женская сборная Армении победила команду Венгрии со счетом 3:1.