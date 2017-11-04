Известны соперники Армении в 7-м туре командного ЧЕ по шахматам
4 ноября 2017 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении после шестого тура с 8 очками занимает 4-е место и в седьмом туре сыграет со сборной Германии.
Женская сборная также имеет 8 очков и замыкает первую десятку. 4 ноября армянские шахматистки встретятся с командой Румынии, сообщает пресс-служба НОКА.
На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении в 6-м туре уступила сборной Азербайджана – 1,5:2,5.В 6-м туре командного чемпионата Европы по шахматам женская сборная Армении победила команду Венгрии со счетом 3:1.
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