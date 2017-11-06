В Одессе открыли памятный знак армянскому ученому Василию Таирову
6 ноября 2017 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Одессе на пересечении улиц Академика Королева и Академика Вильямса торжественно открыли памятный знак армянскому и советскому ученому Василию Таирову.
Церемония открытия была приурочена к 158-летию со дня рождения выдающегося деятеля. Памятная плита была освящена армянскими священнослужителями, пишет AnalitikaUA.net.
Мероприятие прошло при участии главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского, депутатов областного и муниципального собраний, директора Института виноградарства и виноделия имени Таирова Вячеслава Власова, а также представителей армянской диаспоры, духовенства и президента Одесской армянской общины Самвела Тиграняна.
Как сообщил отец Абгар Глчян, автором памятного знака является Ашот Манукян, скульптором — Овнан Манукян. Памятный знак, установление которого инициировало руководство Института виноградарства и виноделия имени Таирова, был изготовлен и установлен за счет Одесской армянской общины. Камень для памятного знака был доставлен из Армении генерал-лейтенантом Манвелом Григоряном.
Василий Таиров (Васил Геворкович Таирян) — основатель первого научного учреждения, занимавшегося виноделием, который начал работать в 1914 году. Сегодня это национальный научный институт виноградарства и виноделия.
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