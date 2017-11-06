Велосипедист Степанян завоевал серебро на этапе розыгрыша Кубка мира
6 ноября 2017 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В столице Польши Варшаве проходит этап розыгрыша Кубка мира по шоссейному велоспорту.
В дисциплине скрэтч ведущий армянский велогонщик Эдгар Степанян стал серебряным призером, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении.
Армянский спортсмен уступил лишь представителю Бельгии.
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