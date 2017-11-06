Apple сообщила о возможности выгорания дисплея iPhone X

PanARMENIAN.Net - Компания Apple предупредила о возможности выгорания дисплея iPhone X.

Такой эффект возникает после того, как на экране долгое время было открыто высококонтрастное яркое изображение. Выгорание дисплея стало «головной болью» для Google со смартфонами Pixel 2 XL, пишет Lenta.ru со ссылкой на Mashable.

На сайте техподдержки Apple выложена инструкция, как предотвратить выгорание дисплея Super Retina, который сама компания называет «лучшим в отрасли».

Продажи iPhone X начались 3 ноября, предзаказ — 27 октября.