Девушка из Ирака впервые за 45 лет примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная»
6 ноября 2017 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.
На состязание отправится 27-летняя Сара Айдан. Она заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде. Выяснилось, что победительница замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в США получила Айдан, пишет Lenta.ru со ссылкой на SHAFAQ News.
В последний раз Ирак участвовал в «Мисс Вселенной» в 1972 году. Тогда страну представляла Вайдан Сулейман в Пуэрто-Рико.
«Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями.
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