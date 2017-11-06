Девушка из Ирака впервые за 45 лет примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная»

PanARMENIAN.Net - Представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.

На состязание отправится 27-летняя Сара Айдан. Она заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде. Выяснилось, что победительница замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в США получила Айдан, пишет Lenta.ru со ссылкой на SHAFAQ News.

В последний раз Ирак участвовал в «Мисс Вселенной» в 1972 году. Тогда страну представляла Вайдан Сулейман в Пуэрто-Рико.

«Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями.