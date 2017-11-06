В Ростове-на-Дону болельщиков ЧМ-2018 угостят армянским шашлыком

PanARMENIAN.Net - Болельщиков, которые в 2018 году приедут в Ростов-на-Дону на матчи чемпионата мира по футболу, ждет необычная развлекательная программа.

В рамках программы им предложат попробоватькухню всех народов юга России, в том числе армянскую. В рамках тура болельщики смогут побывать в армянском селе Чалтырь, пишет «Российская газета».

«А Чалтырь - это же гастрономическая и шашлычная столица юга России. Здесь находится 130 заведений общепита, которые могут принять одновременно более десяти тысяч человек. При этом все население армянского села составляет 16 тысяч человек»,- пишет издание.

«Наши предки много путешествовали и стремились научиться готовить самые вкусные и интересные блюда разных стран. Тайны своего кулинарного мастерства они передали нам и мы щедро делился ими с нашими гостями. Любой посетитель - для нас гость», - рассказывает шеф-повар одного из ресторанов армянской деревни Сергей Хрхрян.

Как отмечает издание,в 2016 году 18-летний парень из Чалтыря стал лучшим кулинаром России и одержал победу в IV Национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills Russia-2016, получив золотую медаль в компетенции «Поварское искусство».

«По признанию Сергея Хрхряна, готовить он любил с самого детства. Поначалу поварскому искусству его учили бабушки Азнив и Шура. Благодаря им он узнал, как печь пирожки и торты, а также лепить пельмени. В 15 лет устроился работать в местный ресторан помощником к известному повару и шашлычнику Сергею Насхулияну. На конкурсе WorldSkills Russia ему пришлось лучше всех приготовить семь видов угощений: несколько холодных закусок, рулет из птицы, рыбную кулебяку, птицу с двумя гарнирами и классический каталонский крем на сладкое»,- фоворится в статье.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.