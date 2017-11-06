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Сирийская армия освободила от ИГ мемориал памяти жертв Геноцида армян в Дейр-эз-Зоре

Сирийская армия освободила от ИГ мемориал памяти жертв Геноцида армян в Дейр-эз-Зоре
6 ноября 2017 - 17:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Сирийская армия в Дейр-эз-Зоре освободила от террористической группировки «Исламское государство» мемориал памяти жертв Геноцида армян.

Сирийское правительство еще не объявило о каких-либо планах по восстановлению серьезно поврежденного со стороны ИГ, «ан-Нусры» мемориала, пишет Al-Masdar News.

«Восстановление мемориала, скорее всего, будет осуществлено в рамках восстановительных работ в Дейр-эз-Зоре»,- отмечает издание.

3 ноября сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор от террористической группировки «Исламское государство».

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Al-Masdar News. In pictures: Armenian Holocaust Memorial liberated by Syrian Army
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