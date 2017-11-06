Сирийская армия освободила от ИГ мемориал памяти жертв Геноцида армян в Дейр-эз-Зоре
6 ноября 2017 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Сирийская армия в Дейр-эз-Зоре освободила от террористической группировки «Исламское государство» мемориал памяти жертв Геноцида армян.
Сирийское правительство еще не объявило о каких-либо планах по восстановлению серьезно поврежденного со стороны ИГ, «ан-Нусры» мемориала, пишет Al-Masdar News.
«Восстановление мемориала, скорее всего, будет осуществлено в рамках восстановительных работ в Дейр-эз-Зоре»,- отмечает издание.
3 ноября сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор от террористической группировки «Исламское государство».
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
Армянские тхэквондисты завоевали 2 медали на молодежном ЧЕ Первенство континента прошло со 2 по 5 ноября в кипрском городе Ларнака. Под руководством старшего тренера Зорайра Мекиняна в соревновании выступили шесть спортсменов
По «Властелину колец» хотят снять фэнтези-сериал В настоящее время ведутся предварительные переговоры об этой возможности между американской студией Warner Bros. Television
Саргсян направил Трампу соболезнования в связи с терактом в Техасе Саргсян выразил соболезнования и поддержку президенту Трампу, народу США и родным погибших, пожелав силы и мужества духа, а раненым – скорейшего выздоровления
В Азербайджане у сотен новобрачных нашли сифилис и СПИД По словам директора, медицинское обследование в 2017 году прошли 116.435 желающих заключить брак. Было установлено, что 13.469 из них являлись носителями талассемии, у 404 был выявлен сифилис, у 92-х СПИД