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В Армении работающим мамам могут предоставить услуги няни за счет государства

В Армении работающим мамам могут предоставить услуги няни за счет государства
6 ноября 2017 - 13:53 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении рассматривается возможность предоставления работающим мамам услуг няни за счет государства, а также создания электронной биржи труда. Об этом заявил министр труда и по социальным вопросам Армении Артем Асатрян 6 ноября в ходе слушаний проекта госбюджета на 2018 год в парламентских комиссиях.

По его словам, в 2018 году правительство планирует осуществить три новые программы, нацеленные на решение социально-демографических проблем, в частности, уже представлена законодательная инициатива по возможности совмещения работы и ухода за ребенком в возрасте до 3 лет.

«Мы планируем предоставить возможность молодым мамам совместить возможность работы и ухода за ребенком в возрасте до 3 лет, когда она может находиться в декретном отпуске на законных основаниях. В частности, мы предлагаем возможность на время работы молодой мамы предоставлять ей няню, услуги которой будут оплачиваться со стороны государства», - сказал Асатрян, пишет «Новости-Армения».

При этом министр не уточил условий предоставления няни и размера оплаты ее услуг.

В то же время он отметил, что министерство также планирует изменить свою политику в сфере занятости населения, создав электронную биржу труда.

«Электронная биржа позволит решить проблему занятости не только безработных, которые находятся на учете на бирже труда, но и тех, кто хочет найти интересную для себя вакансию самостоятельно и без дополнительных затрат», - сказал Асатрян.

Он также отметил, что это станет хорошей площадкой для работодателей по представлению имеющихся вакансий.

О создании института нянь в Армении сообщалось еще в 2016 году. Тогданачальник отдела демографии Министерства труда и социальных вопросов Ваник Бабаджанян заявил, что в Армении будет создан институт нянь, что станет большой поддержкой для армянских мам, решивших вернуться на работу после декрета.

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