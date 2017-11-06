Саудовский принц с армянскими корнями арестован в рамках борьбы с коррупцией

PanARMENIAN.Net - 5 ноября стало известно, что в Саудовской Аравии арестованы 11 принцев, 4 действующих министров и «десятки» бывших министров.

Аресты произведены в рамках объявленной накануне борьбы с коррупцией; один из арестованных — крупнейший саудовский бизнесмен и совладелец Citigroupпринц аль-Валида ибн Талал ибн Абдель Азиз ас-Сауд, больше известный как принц аль-Валид, чье миллиардное состояние увеличивается день ото дня, пишет Meduza.

Будущий миллиардер родился в 1955 году в городе Джидда (Саудовская Аравия) в семье саудовского принца Талала и ливанки Мона аль-Солхи. Дедом принца аль-Валида был основатель Саудовской Аравии, первый король страны Абдель Азиз ибн Сауд, который уже в солидном возрасте взял в жены спасшуюся в годы Геноцида армян в Османской империи армянскую девушку по имени Мунайир.

По самой распространенной версии происходящего, таким образом свою власть укрепляет наследник саудовского престола принц Мухаммад бин Салман.

Одного из богатейших людей мира аль-Валида бин Талала, по утверждению одного из саудовских чиновников, задержали в его лагере в пустыне. В чем обвиняют арестованных — до конца неясно, однако, судя по всему, речь идет о коррупции. За несколько часов до ареста указом короля Салмана ибн Абдул-Азиза был создан антикоррупционный комитет, который возглавил престолонаследник — сын короля, принц Мухаммад бин Салман. Сам король, выступая по национальному телевидению, заявил, что «закон покарает каждого, кто трогал деньги общества и не защитил их, или похитил их, или злоупотребил своей властью и влиянием».

По данным Forbes, состояние принца аль-Валида бин Талала — около 19 миллиардов долларов; в списке самых богатых людей мира, составленном изданием, он занимает 45 место. Принцу 62 года. Бин Талал основал Kingdom Holding Company — инвестиционную компанию, которой он до сих пор владеет и управляет.Принц является крупнейшим акционером финансовой корпорации Citigroup, ему также принадлежит вторая по размеру доля в медиакомпании 21st Century Fox.

Принц известен своими либеральными по саудовским меркам взглядами — в частности, он заявлял о том, что женщинам необходимо разрешить водить автомобиль, еще до того, как было объявлено о проведении соответствующей реформы на государственном уровне. Он оплачивал образование девушке, которая стала первым саудовским авиапилотом-женщиной, и говорил, что поддерживает появление женщин во всех сферах саудовской общественной жизни.