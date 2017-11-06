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В Азербайджане у сотен новобрачных нашли сифилис и СПИД

В Азербайджане у сотен новобрачных нашли сифилис и СПИД
6 ноября 2017 - 18:57 AMT

PanARMENIAN.Net - С момента внедрения в Азербайджане обязательного медицинского обследования лиц, желающих вступить в брак, до конца октября 2017 года были обследованы 344 729 человек.

Как сообщила директор научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения Азербайджана Зохра Алимирзоева, среди числа лиц, прошедших медицинское обследование за период 1 июня 2015 г.- 31 октября 2017 г, 23.652 человека оказались носителями талассемии, у 1288 был обнаружен сифилис, у 255 человек – СПИД. Число пар – носителей талассемии составило 125, передает АПА.

По словам директора, медицинское обследование в 2017 году прошли 116.435 желающих заключить брак. Было установлено, что 13.469 из них являлись носителями талассемии, у 404 был выявлен сифилис, у 92-х СПИД.

Алимирзоева отметила, что в октябре было обследовано 11.328 человек. Было установлено, что 300 среди них являются носителями талассемии, 26 больны сифилисом, у 8 человек обнаружен СПИД. Также выявлено, что 8 пар являются носителями талассемии.

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Apa.az: В этом году у 92 желающих вступить в брак обнаружен СПИД
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