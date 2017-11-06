Саргсян направил Трампу соболезнования в связи с терактом в Техасе

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в церкви в городке Сазерленд-Спрингс в штате Техас, в результате чего погибли и получили ранения десятки невинных людей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Саргсян выразил соболезнования и поддержку президенту Трампу, народу США и родным погибших, пожелав силы и мужества духа, а раненым – скорейшего выздоровления.

5 ноября в штате Техас произошел теракт. По данным властей, 26 человек погибли и около 20 были ранены в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе.Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым.