По «Властелину колец» хотят снять фэнтези-сериал

PanARMENIAN.Net - По трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» хотят снять фэнтези-телесериал.

В настоящее время ведутся предварительные переговоры об этой возможности между американской студией Warner Bros. Television, компанией Tolkien Estate, которая управляет наследием знаменитого писателя, и кинокомпанией Amazon Studios, пишет Lenta.ru со ссылкой на Variety.

Отмечается, что в них лично вовлечен основатель и руководитель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос.

В основе идеи — поручение Безоса перейти от нишевых сериалов к масштабным проектам. В связи с этим сериал по эпопее Толкина считается наиболее вероятным вариантом по причине популярности у читателей и интереса к экранизациям у зрителей.

Джон Рональд Руэл Толкин — английский фэнтези-писатель, автор сказки «Хоббит» и культовой эпопеи «Властелин колец». Действие этих произведений, а также «Сильмариллиона» разворачивается в вымышленной вселенной, центральным континентом которой является Средиземье.