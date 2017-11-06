По «Властелину колец» хотят снять фэнтези-сериал
6 ноября 2017 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - По трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» хотят снять фэнтези-телесериал.
В настоящее время ведутся предварительные переговоры об этой возможности между американской студией Warner Bros. Television, компанией Tolkien Estate, которая управляет наследием знаменитого писателя, и кинокомпанией Amazon Studios, пишет Lenta.ru со ссылкой на Variety.
Отмечается, что в них лично вовлечен основатель и руководитель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос.
В основе идеи — поручение Безоса перейти от нишевых сериалов к масштабным проектам. В связи с этим сериал по эпопее Толкина считается наиболее вероятным вариантом по причине популярности у читателей и интереса к экранизациям у зрителей.
Джон Рональд Руэл Толкин — английский фэнтези-писатель, автор сказки «Хоббит» и культовой эпопеи «Властелин колец». Действие этих произведений, а также «Сильмариллиона» разворачивается в вымышленной вселенной, центральным континентом которой является Средиземье.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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