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Армянские тхэквондисты завоевали 2 медали на молодежном ЧЕ

Армянские тхэквондисты завоевали 2 медали на молодежном ЧЕ
6 ноября 2017 - 19:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянские тхэквондисты Роман Айрапетов (59 кг) и Андраник Хачатрян (68 кг) заняли призовые места на молодежном (до 17 лет) чемпионате Европы. Айрапетов завоевал серебряную медаль, а Хачатрян - бронзовую.

Первенство континента прошло со 2 по 5 ноября в кипрском городе Ларнака. Под руководством старшего тренера Зорайра Мекиняна в соревновании выступили шесть спортсменов.

Ставшие призерами тхэквондисты представляют клуб «Арм-Мар», сообщает пресс-служба НОКА.

Как сообщил главный тренер сборной Армении Геворг Даниелян, в апреле 2018 года состоится молодежный чемпионат мира (место проведения пока неизвестно), сразу через неделю там же состоится рейтинговый турнир юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе.

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