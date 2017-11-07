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Армения, Турция, Сербия и Китай могут принять участие в разминировании в Сирии

Армения, Турция, Сербия и Китай могут принять участие в разминировании в Сирии
7 ноября 2017 - 12:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Военные саперы из Армении, Сербии и Китая могут присоединиться к разминированию территорий в Сирии. Об этом заявил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин.

«Мы провели консультации с представителями оборонных ведомств Ирана, Египта, Сербии, Армении, Турции и ОАЭ. Готовность направить свои инженерные подразделения в Сирию уже подтвердили Ереван и Белград, к ним могут присоединиться китайские саперы»,- отметил он, передаетGazeta.ru.

По словам Фомина, к оказанию гуманитарного содействия Сирии привлечены Армения, Абхазия, Белоруссия, Казахстан, КНР и Сербия – они передали более 1300 тонн гуманитарных грузов для сирийских граждан. Он также отметил, что в рамках долгосрочных соглашений с Арменией, Абхазией, Киргизией, Таджикистаном и Южной Осетией наращивается потенциал размещенных на их территориях российских военных баз.

«Наши контингенты рассматриваются правительствами этих стран в качестве гаранта региональной безопасности. Большое внимание уделяем развитию совместных систем противовоздушной обороны с Белоруссией, Арменией и Казахстаном. Важно также напомнить, что мы бесплатно проводим обучение офицеров стран — наших партнеров в учебных заведениях Минобороны РФ»,- добавил Фомин.

В июне в Сирию была доставлена партия гуманитарной помощи, направленной по поручению президента Армении Сержа Саргсяна и согласно договоренностям между оборонными ведомствами Армении и РФ.

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