Автор теракта в Техасе расстрелял прихожан церкви из-за конфликта с тещей
7 ноября 2017 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Причиной стрельбы, которая 5 ноября произошла в баптистской церкви в Техасе, мог стать конфликт в семье Девина Келли, учинившего бойню. Об этом рассказал представитель департамента Техаса по общественной безопасности Фримен Мартин.
Он заявил, что теща, регулярно посещавшая баптистскую церковь в Сазерленд-Спрингс, получала от Келли угрозы. Также удалось выяснить, что в семье Келли неоднократно вспыхивали конфликты, он несколько раз избивал жену и пасынка, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN.
Президент США Дональд Трамп говорил, что считает причиной стрельбы «проблемы с психикой» Келли.
Девин Келли утром 5 ноября вошел в церковь города Сазерленд-Спрингс в Техасе и начал стрелять по прихожанам. Погибли 26 человек. Келли было 26 лет, он служил в ВВС США и был уволен оттуда, знакомые Келли назвали его странным человеком и изгоем. По словам одноклассников предполагаемого убийцы, он был атеистом и часто называл верующих глупцами. После нападения на церковь Келли покончил с собой у себя в машине.
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