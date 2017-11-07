ООН: 2017 год станет одним из 3 самых жарких лет за всю историю
7 ноября 2017 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - 2017 год может стать одним из трех самых жарких лет в истории наблюдений с рекордными показателями экстремальной погоды. Об этом говорится в предварительном заявлении экспертов Всемирной метеорологической организации (WMO) о состоянии климата, обнародованном 6 ноября, в день открытия в Бонне климатической конференции ООН.
Согласно этому заявлению, средняя глобальная температура с января по сентябрь 2017 года была примерно на 1,1 градус Цельсия выше аналогичного показателя доиндустриальной эпохи. Климатические изменения и такие зафиксированные погодные явления, как катастрофические ураганы и паводки, изнурительные волны тепла и засухи, воздействуют на безопасность, благосостояние и окружающую среду человека, отмечается в тексте, пишет Deutsche Welle.
В целом период с 2013 по 2017 годы станет наиболее теплым пятилетием в истории наблюдений, причем самым теплым годом, вероятно, останется 2016 год по причине мощного явления Эль-Ниньо, в то время как 2015 и 2017 годы займут второе либо третье место.
«Мы стали свидетелями необычайной погоды, включая температуры, превышающие 50 градусов Цельсия в Азии, рекордные ураганы в Карибском бассейне и Атлантике, достигшие берегов Ирландии, разрушительные муссонные наводнения, оказавшие воздействия на жизни многих миллионов людей, и неустанную засуху в Восточной Африке», - уточнил генеральный секретарь WMO Петтери Таалас.
Основной причиной климатических изменений Таалас назвал «увеличение концентрации парниковых газов в результате деятельности человека».
Среди главных угроз в заявлении WMO названы продовольственная безопасность миллионов людей в развивающихся странах, общий риск заболеваний и смертности в связи с чрезмерным теплом, а также увеличение количества беженцев. Около 30 процентов населения мира в настоящее время живет в экстремальных климатических условиях.
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