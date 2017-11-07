Историк: Вопрос признания Геноцида является принципиальным для армян Украины

PanARMENIAN.Net - Признание Геноцида армян в Османской империи является принципиальным вопросом для армянской общины Украины. Об этом заявил украинский обозреватель, историк Максим Царенко.

«Вопрос признания Геноцида армян движется к логическому решению – об этом свидетельствует и рост числа сторонников такого шага среди парламентариев, и многочисленные обращения с поддержкой признания от органов местного самоуправления, и большое внимание в украинских масс-медиа»,- отметил он, пишет AnalitikaUA.net.

По мнению Царенко, этому способствует постоянная разъяснительная работа, проводимая Союзом армян Украины.

Эксперт отметил, что Генеральная Ассамблея ООН 11 сентября 2015 года приняла инициированную Арменией резолюцию об объявлении 9 декабря Международным днем памяти жертв геноцидов и предупреждении данного преступления, а уже через год в этот день в Киеве состоялась церемония открытия и освящения памятника-хачкара (креста-камня), посвященного невинным жертвам украинского и армянского народов.

«Фактически, хачкар в Киеве — это первый памятник после решения ООН», — подчеркнул Царенко.

Тематические мероприятия, посвященные Геноциду армян, регулярно проводятся в регионах Украины и в столице. По инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна за два года установлены более 10 хачкаров в разных регионах страны, еще 10 хачкаров уже находятся в Украине, и скоро будут установлены в разных городах.