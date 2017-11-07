Фильм с Кевином Спейси сняли с кинофестиваля на фоне обвинений актера в педофилии
7 ноября 2017 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Картину «Все деньги мира» сняли с показа на кинофестивале AFI Fest в Калифорнии на фоне секс-скандала вокруг актера Кевина Спейси, исполнившего в фильме одну из ролей.
«Все деньги мира» — прекрасный фильм и более чем заслуживает почетного места на AFI Fest. Но учитывая обвинения в отношении одного из актеров и из уважения к пострадавшим, было бы неуместным участвовать в таком празднике в это сложное время», — заявили представители студии Sony Pictures, пишет Lenta.ru со ссылкой на Variety.
Отмечается, что дата релиза ленты не изменилась. «Все деньги мира» выйдут в широкий прокат 22 декабря. Ранее Sony Pictures рассматривала возможность отложить премьеру из-за секс-скандала.
Режиссером триллера выступил Ридли Скотт. Главные роли помимо Спейси исполнили Мишель Уильямс и Марк Уолберг.
Спейси начал проходить курс реабилитации от сексуальной зависимости в клинике в США.
В октябре актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26. Девять человек, занятых в телесериале «Карточный домик», также обвинили актера в сексуальных домогательствах.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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