Азербайджанских караульных собак научат реагировать на армянскую речь
7 ноября 2017 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане караульных собак будут дрессировать реагировать на армянскую речь. Об этом сообщил главный тренер-кинолог в Кинологическом центре в Азербайджане Мовджуд Аскеров.
По его словам, в настоящее время в Кинологическом центре дрессировка собак проходит на азербайджанском языке. То есть собаки выполняют команды, данные на азербайджанском языке. Аскеров отметил, что в ближайшее время предполагается дрессировать собак реагировать на армянскую речь, пишет 1news.az со ссылкой на femida.az.
«Это в основном относится к караульным собакам, чтобы они могли предупредить солдат, когда услышат армянскую речь при приближении врага», - сказал он.
Он также указал, что раньше в других армиях были собаки-камикадзе, которых использовали для уничтожения вражеской техники. Однако, по его словам, в азербайджанской армии такие собаки не используются.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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