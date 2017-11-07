Азербайджанских караульных собак научат реагировать на армянскую речь

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане караульных собак будут дрессировать реагировать на армянскую речь. Об этом сообщил главный тренер-кинолог в Кинологическом центре в Азербайджане Мовджуд Аскеров.

По его словам, в настоящее время в Кинологическом центре дрессировка собак проходит на азербайджанском языке. То есть собаки выполняют команды, данные на азербайджанском языке. Аскеров отметил, что в ближайшее время предполагается дрессировать собак реагировать на армянскую речь, пишет 1news.az со ссылкой на femida.az.

«Это в основном относится к караульным собакам, чтобы они могли предупредить солдат, когда услышат армянскую речь при приближении врага», - сказал он.

Он также указал, что раньше в других армиях были собаки-камикадзе, которых использовали для уничтожения вражеской техники. Однако, по его словам, в азербайджанской армии такие собаки не используются.