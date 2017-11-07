Лапшин: Фашизм XXI века - азербайджанские СМИ вычисляют процент армянской крови у первых лиц РФ

PanARMENIAN.Net - Освобожденный из тюрьмы в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин в своем «Живом журнале» написал, что азербайджанские СМИ вычисляют процент армянской крови у первых лиц России.

«Возмущенные тем, что Российская Федерация отстаивала мои права во время незаконного удержания в Баку, власти Азербайджана через свои азероязычные СМИ принялись поливать грязью руководство России. Вначале оскорбляли руководителя пресслужбы МИД, Марию Захарову - крупнейшие новостные порталы соревновались в присвоении ей нелицеприятных эпитетов, только что матом не ругались (хотя чувствовалось, что им очень хочется перейти на язык «пролетариата»). Теперь добрались до министра иностранных дел Российской Федерации, Сергея Лаврова, назвав его дословно «Российский армянский министр иностранных дел». И пишет так вполне официальное СМИ, Turan News»,- отметил Лапшин, приведя ссылку на материал упомянутого СМИ.

По его словам, в статье специально подчеркивается национальность главы МИД РФ, ведь отношение в Азербайджане к армянам давно известно.

«Такое впечатление, что любой, кто имеет хоть какое-то отношение к армянскому народу - уже преступник. И это местные СМИ вбивают в голову гражданам, тем самым насаждая образ врага. Очень напоминает расовую теорию Гитлера в отношении евреев и славян, не правда ли? Нацисты тоже любили вычислять процент «испорченной крови» у арийцев, а, заодно списывать все проблемы государства на происки евреев»,- написал блогер.

«Добавлю, что азербайджанский Эркюль Пуаро, глава следственной группы, ведший мое дело, старший советник юстиции Вугар Насыбов утверждал, что я - армянин. Помню, вначале мне показалось, что это шутка. Ну какой из меня армянин, «еврейские черты» прописаны на физиономии. Гляжу, а он достает из подшивки распечатку моей статьи о поездке в Армению аж в 2006 году. Там я упоминал про друга юности моей мамы, с которым они дружили во время учебы в университете в Свердловске в 1970 году. С тех пор она его никогда не видела, а в 2011 он скоропостижно скончался в Ереване. Так вот, азербайджанские следаки стали мне лепить, мол, а не являюсь ли я тайным внебрачным сыном того армянина и не встречался ли я с ним во время посещения Армении в 2011 и 2012 годах? Потом, правда, Насыбов пару раз замечал, что таки да, на армянина я не похож»,- рассказал Лапшин.

Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.