В Москве бюст маршала Баграмяна откроют министры обороны Армении и РФ
7 ноября 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - 10 ноября в Центральном музее Великой Отечественной войны состоится открытие бюста маршала Советского Союза Ивана (Ованнеса) Баграмяна по случаю его 120-летия.
Ожидается, что в мероприятии примут участие министры обороны Армении и России Виген Саркисян и Сергей Шойгу.
Автором бюста известного советского полководца армянского происхождения является скульптор Ашот Татевосян, пишет Rusarminfo.
На мероприятии прозвучат произведения великого армянского композитора Комитаса в исполнении Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота России.
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