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В Москве бюст маршала Баграмяна откроют министры обороны Армении и РФ

В Москве бюст маршала Баграмяна откроют министры обороны Армении и РФ
7 ноября 2017 - 16:25 AMT

PanARMENIAN.Net - 10 ноября в Центральном музее Великой Отечественной войны состоится открытие бюста маршала Советского Союза Ивана (Ованнеса) Баграмяна по случаю его 120-летия.

Ожидается, что в мероприятии примут участие министры обороны Армении и России Виген Саркисян и Сергей Шойгу.

Автором бюста известного советского полководца армянского происхождения является скульптор Ашот Татевосян, пишет Rusarminfo.

На мероприятии прозвучат произведения великого армянского композитора Комитаса в исполнении Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота России.

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Rusarminfo: Шойгу и Саргсян откроют бюст Маршала Баграмяна в Москве
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