В Москве бюст маршала Баграмяна откроют министры обороны Армении и РФ

PanARMENIAN.Net - 10 ноября в Центральном музее Великой Отечественной войны состоится открытие бюста маршала Советского Союза Ивана (Ованнеса) Баграмяна по случаю его 120-летия.

Ожидается, что в мероприятии примут участие министры обороны Армении и России Виген Саркисян и Сергей Шойгу.

Автором бюста известного советского полководца армянского происхождения является скульптор Ашот Татевосян, пишет Rusarminfo.

На мероприятии прозвучат произведения великого армянского композитора Комитаса в исполнении Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота России.