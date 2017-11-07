«Армянский акцент»: Телеканал «Россия 24» подготовил специальный репортаж о РА (видео)
7 ноября 2017 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Телеканал «Россия 24» подготовил специальный репортаж об Армении, в котором корреспондент Мария Гладких рассказывает о развитии IT-технологий в республике, ковроткачестве, выращивании продуктов и прочем.
«Кино, вино и по местам «Мимино», а еще абрикосовые настойки и ковро-туры для россиян. И тут же последние IT-технологии и бесплатное образование по европейским и даже американским стандартам»,- говорится в репортаже под названием «Армянский акцент».
Особое внимание автор 9-минутного репортажа уделяет армянскому 6000-летнему виноделию, в частности - производству абрикосового вина:«Вино из абрикоса – хит продаж. Неслучайно древние римляне прозвали абрикос «армянской сливой», Армению так и называют – страной абрикосов. Вино уходит в Россию, США, Японию, Израиль и Францию. Экспортируют 70% того, что производят».
Ранее российский телеканал «Россия 24» подготовил специальный репортаж об Армении, рассказав об армянском счастье и представив интересные факты о стране.Корреспондент телеканала Антон Борисов во время путешествия по Армении побывал в ряде армянских ресторанов и в репортаже представил малый бизнес в РА, акцентируя внимание на многовековых традициях и ремеслах.
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