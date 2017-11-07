Sky Sports: Моуринью недоволен руководством «МЮ» и может возглавить «ПСЖ»
7 ноября 2017 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен руководством «МЮ» и может возглавить «ПСЖ» по окончании сезона.
«ПСЖ» интересовался возможностью назначения Моуринью и уже контактировал с его агентом Жорже Мендешем. Как утверждает журналист Sky Sports Том Макдермотт, португальский тренер недоволен действиями руководителей «МЮ».
Моуринью не устраивает, что клуб долго не мог осуществить трансфер Неманьи Матича и так и не подписал четвертого игрока летом, пишет Eurosport.
Контракт Моуринью с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года с возможностью продления еще на год. Манкунианцы после 11 туров идут вторыми в АПЛ с 23 очками.
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