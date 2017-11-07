В парламент Шотландии прислали письмо с «белым порошком»: Депутатов эвакуировали
7 ноября 2017 - 17:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В здании парламента Шотландии объявлена эвакуация. В заявлении, распространенном пресс-службой парламента, говорится, что причиной эвакуации стало некое «происшествие», без уточнения подробностей.
Корреспондент BBC News, в свою очередь, сообщил, что эвакуация была объявлена из-за письма с «белым порошком», присланного депутату.
На месте происшествия, как сообщается, работают сотрудники правоохранительных органов, пишет Meduza.
В 2001 после терактов 11 сентября в почтовые отделения в США поступили письма со спорами сибирской язвы в конвертах. Пять человек тогда погибли, еще 17 заболели. Также в госучреждения, посольства и политикам в США неоднократно присылали письма с ядом растительного происхождения — рицином. О случаях причинения значительного вреда здоровью из-за писем с рицином не сообщалось.
В последующие годы конверты с «белым порошком» присылали на адрес политиков, госучреждений и посольств, включая российские, в разных странах мира. В подавляющем большинстве случаев, после проверки выяснялось, что содержимое конвертов не представляет опасности.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Microsoft запустила продажи Xbox One X Как отмечает производитель, это самый масштабный запуск консоли Xbox в истории
Вышел первый трейлер заключительной части трилогии «50 оттенков серого» (видео) В «50 оттенках свободы» главные герои в исполнении Джейми Дорнана и Дакоты Джонсон решают связать себя узами брака и провести медовый месяц в сказочном месте
Секута: Встреча президентов Армении и Азербайджана - положительный шаг Однако, отметил он, шаги в этом направлении должны продолжаться, нужны дополнительные меры
Левон Аронян и Габриел Саркисян завоевали личные медали в командном ЧЕ по шахматам Армянский шахматист набрал 4,5 очков из 7 возможных, оставив позади азербайджанца Шахрияра Мамедъярова и чеха Давида Навару