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В парламент Шотландии прислали письмо с «белым порошком»: Депутатов эвакуировали

В парламент Шотландии прислали письмо с «белым порошком»: Депутатов эвакуировали
7 ноября 2017 - 17:09 AMT

PanARMENIAN.Net - В здании парламента Шотландии объявлена эвакуация. В заявлении, распространенном пресс-службой парламента, говорится, что причиной эвакуации стало некое «происшествие», без уточнения подробностей.

Корреспондент BBC News, в свою очередь, сообщил, что эвакуация была объявлена из-за письма с «белым порошком», присланного депутату.

На месте происшествия, как сообщается, работают сотрудники правоохранительных органов, пишет Meduza.

В 2001 после терактов 11 сентября в почтовые отделения в США поступили письма со спорами сибирской язвы в конвертах. Пять человек тогда погибли, еще 17 заболели. Также в госучреждения, посольства и политикам в США неоднократно присылали письма с ядом растительного происхождения — рицином. О случаях причинения значительного вреда здоровью из-за писем с рицином не сообщалось.

В последующие годы конверты с «белым порошком» присылали на адрес политиков, госучреждений и посольств, включая российские, в разных странах мира. В подавляющем большинстве случаев, после проверки выяснялось, что содержимое конвертов не представляет опасности.

Ссылки по теме:
Meduza: Парламент Шотландии эвакуировали из-за письма с «белым порошком»
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