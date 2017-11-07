Секута: Встреча президентов Армении и Азербайджана - положительный шаг
7 ноября 2017 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Встречу президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева, прошедшую в октября в Женеве, можно расценить как положительный шаг. Об этом заявил посол США в АР Роберт Секута.
Однако, отметил он, шаги в этом направлении должны продолжаться, нужны дополнительные меры. По словам дипломата, в настоящее время сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ организуют встречу министров иностранных дел двух государств, пишет Sputnik-Азербайджан.
«Продолжается работа, направленная на мирное урегулирование карабахского конфликта и продвижение процесса», — подчеркнул посол.
Встречу президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева при участии глав МИД двух стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика состоялась 16 октября в Женеве. Встреча прошла по предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В ходе нее стороны обсудили процесс урегулирования карабахского конфликта. Кроме этого, главы государств провели встречу один на один.
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