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Вышел первый трейлер заключительной части трилогии «50 оттенков серого» (видео)

Вышел первый трейлер заключительной части трилогии «50 оттенков серого»
  7 ноября 2017 - 18:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Вышел первый трейлер фильма «50 оттенков свободы», последней части трилогии «50 оттенков серого» по эротическим романам британской писательницы Эрики Джеймс. Ролик опубликован на YouTube-канале Fifty Shades.

В «50 оттенках свободы» главные герои в исполнении Джейми Дорнана и Дакоты Джонсон решают связать себя узами брака и провести медовый месяц в сказочном месте. Однако во время отдыха молодая семья сталкивается с призраками своего прошлого. Персонаж Джонсон начинает ревновать своего мужа к архитектору, а затем получает угрозы от старого знакомого.

Режиссером картины стал Джеймс Фоули. Как и предыдущие две части, третий фильм выйдет на большие экраны в канун Дня всех влюбленных 8 февраля 2018 года.

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