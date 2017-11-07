Вышел первый трейлер заключительной части трилогии «50 оттенков серого» (видео)
7 ноября 2017 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Вышел первый трейлер фильма «50 оттенков свободы», последней части трилогии «50 оттенков серого» по эротическим романам британской писательницы Эрики Джеймс. Ролик опубликован на YouTube-канале Fifty Shades.
В «50 оттенках свободы» главные герои в исполнении Джейми Дорнана и Дакоты Джонсон решают связать себя узами брака и провести медовый месяц в сказочном месте. Однако во время отдыха молодая семья сталкивается с призраками своего прошлого. Персонаж Джонсон начинает ревновать своего мужа к архитектору, а затем получает угрозы от старого знакомого.
Режиссером картины стал Джеймс Фоули. Как и предыдущие две части, третий фильм выйдет на большие экраны в канун Дня всех влюбленных 8 февраля 2018 года.
Самое значимое
Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси
Перевела «Манюню» на армянский Нарине Гижларян, которая, как и писательница, родом из Берда
Сценарий фильма держится в секрете.
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера
Partner news
Последние новости
Джигарханян будет добиваться развода через суд «Джигарханян подал иск о расторжении брака. Мировой судебный участок №202 проведет беседу по иску 9 ноября», — сказала она
Изория: США выделит Грузии более $100 млн на реформы в военной сфере Как отметил министр, отношения в военной области между США и Грузией переходят на качественно новый этап
Microsoft запустила продажи Xbox One X Как отмечает производитель, это самый масштабный запуск консоли Xbox в истории
Секута: Встреча президентов Армении и Азербайджана - положительный шаг Однако, отметил он, шаги в этом направлении должны продолжаться, нужны дополнительные меры