Microsoft запустила продажи Xbox One X
7 ноября 2017 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft объявила о начале международных продаж новой игровой приставке Xbox One X.
Как отмечает производитель, это самый масштабный запуск консоли Xbox в истории. С 7 ноября Xbox One X доступна в 35 странах. В стандартное издание Xbox One X входит сама приставка с накопителем на 1 ТБ и беспроводной геймпад Xbox. Стоимость составляет $499,99 в США, пишет Ferra.ru.
Microsoft позиционирует Xbox One X как самую мощную консоль в мире. Графическая производительность Xbox One X достигает 6 терафлопс, она может обрабатывать 4K-игры на скорости 60 кадров в секунду и высококачественный контент для виртуальной реальности.
Приставка обладает процессором с восемью кастомными 16-нанометровыми ядрами x86 с частотой 2,3 ГГц, графикой с 40 вычислительными ядрами с частотой 1172 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с, 2,5-дюймовым винчестером на 1 ТБ и оптическим приводом 4K UHD Blu-ray.
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