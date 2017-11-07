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Изория: США выделит Грузии более $100 млн на реформы в военной сфере

Изория: США выделит Грузии более $100 млн на реформы в военной сфере
7 ноября 2017 - 18:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Более 100 млн долларов будет выделено США на реформы в военной сфере Грузии. Об этом заявил министр обороны Леван Изория после встречи с послом США Яном Келли, во время которой обсуждался предстоящий через неделю визит министра в США на переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Как отметил министр, отношения в военной области между США и Грузией переходят на качественно новый этап, пишет ВЗГЛЯД.

Изория отметил, что финансовая помощь американской стороны «еще больше позволит усилить оборону Грузии».

Ранее сообщалось о том, что начинается новая программа подготовки США грузинских военных, в ее рамках за три года обучение по новым стандартам пройдут девять батальонов. Американские военные инструктируют армию Грузии еще с эпохи экс-президента Эдуарда Шеварднадзе. Суть новой программы состоит в том, что они будут готовить не только миротворцев, но и регулярные части. Что касается будущих учений с американцами, если ранее Грузия на совместных маневрах в основном акцентировалась на подготовке военных к миротворческим миссиям, то сейчас акцент сместится на повышение боевой подготовки грузинских солдат.

Также США обеспечивают процесс перехода армии Грузии с советского и российского оружия на американское.

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