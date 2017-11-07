Джигарханян будет добиваться развода через суд

PanARMENIAN.Net - Актер, режиссер и худрук театра под своим руководством Армен Джигарханян подал иск о разводе, процесс начнется 9 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Дарья Галкина.

«Джигарханян подал иск о расторжении брака. Мировой судебный участок №202 проведет беседу по иску 9 ноября», — сказала она, пишет РИА Новости.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, «причинила ему много боли». Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».

Тем временем представитель Цимбалюк-Романовской сообщила, что та уехала из России вместе с матерью, но намерена вернуться, «когда ситуация успокоится». Мать женщины заявила, что ее дочь уехала, опасаясь преследования. В чем именно состоит конфликт пока еще действующих супругов, ясно не вполне.