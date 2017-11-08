// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Twitter увеличил число знаков в постах до 280

Twitter увеличил число знаков в постах до 280
8 ноября 2017 - 10:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Сервис микроблогов Twitter удвоил число разрешенных знаков в одном посте - со 140 до 280. Об этом сообщила пресс-служба базирующейся в Сан-Франциско компании.

«Отклики на этапе тестирования свидетельствуют, что пользователи довольны увеличением количества символов, поскольку более свободны в самовыражении и могут найти в Twitter лучший контент», - подчеркули в компании.

Тестирование проводилось на большинстве основных языков мира, за исключением японского, китайского и корейского, поскольку благодаря особенностям письма для передачи информации в них требуется меньшее количество символов. Создатель Twitter Джек Дорси в свою очередь отметил, что лимит в 140 знаков был, в первую очередь, не совсем оптимален для немецкого, пишет Deutsche Welle.

Новый формат впервые был опробован в конце сентября, при этом ряд пользователей сервиса скептически отнесся к нововведению. В компании поспешили успокоить: в ходе тестирования лишь около двух процентов всех твитов в итоге оказались длиннее 190 знаков.

По данным на октябрь, Twitter минимум раз в месяц используют 330 миллионов человек.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Twitter удвоил число знаков в постах
BuzzFeed News. Now You Can Send 280-Character Tweets
 Самое значимое
Любит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РАЛюбит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РА
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
Dinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах ЕреванаDinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах Еревана
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Партнеры со всего мира։ Zangi завоевывает B2B рынокПартнеры со всего мира։ Zangi завоевывает B2B рынок
Zangi также имеет технологию Antiblocking, основанную на искусственном интеллекте, благодаря которой приложение работает в странах, которые ограничивают работу мессенджеров
Премьеру Армении представили инициативу по вручению премии «Лучший IT-стартап»Премьеру Армении представили инициативу по вручению премии «Лучший IT-стартап»
В ходе встречи главе правительства представлена инициатива по вручению премии «лучший IT-стартап»
Partner news
 Статьи
«Россия, ты одурела!»

Как государство взъелось на Telegram

 Самое читаемое в разделе
Новый рекорд в YouTube: Барьер в 3 млрд просмотров преодолен
Камера iPhone 8 сможет записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду
Бот компании Маска OpenAI выиграл профессионалов в Dota 2
SpaceX запланировала запуск Falcon Heavy на ноябрь
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
СМИ: Неймар симулировал травму и отказался ехать на матч ПСЖ Перед выездным матчем с «Анже», состоявшимся 4 ноября, форвард остался в Париже
МВД РФ планирует фотографировать приезжих из Армении и других безвизовых стран Он добавил, что проект закона сейчас проходит процедуру внутриведомственного согласования
МИД РФ: МГ ОБСЕ хочет организовать встречу Налбандян-Мамедьяров до конца 2017 года В настоящий момент российский сопредседатель вместе с американским и французским коллегами ведет работу над определением места и даты этих консультаций
Коллегия ЕЭК отсрочила для Армении переход на сигареты со «страшными картинками» на пачках Решением Коллегии ЕЭК внесены изменения в решение Коллегии Комиссии от 12 мая 2015 года № 53