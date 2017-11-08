Twitter увеличил число знаков в постах до 280

PanARMENIAN.Net - Сервис микроблогов Twitter удвоил число разрешенных знаков в одном посте - со 140 до 280. Об этом сообщила пресс-служба базирующейся в Сан-Франциско компании.

«Отклики на этапе тестирования свидетельствуют, что пользователи довольны увеличением количества символов, поскольку более свободны в самовыражении и могут найти в Twitter лучший контент», - подчеркули в компании.

Тестирование проводилось на большинстве основных языков мира, за исключением японского, китайского и корейского, поскольку благодаря особенностям письма для передачи информации в них требуется меньшее количество символов. Создатель Twitter Джек Дорси в свою очередь отметил, что лимит в 140 знаков был, в первую очередь, не совсем оптимален для немецкого, пишет Deutsche Welle.

Новый формат впервые был опробован в конце сентября, при этом ряд пользователей сервиса скептически отнесся к нововведению. В компании поспешили успокоить: в ходе тестирования лишь около двух процентов всех твитов в итоге оказались длиннее 190 знаков.

По данным на октябрь, Twitter минимум раз в месяц используют 330 миллионов человек.