Twitter увеличил число знаков в постах до 280
8 ноября 2017 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Сервис микроблогов Twitter удвоил число разрешенных знаков в одном посте - со 140 до 280. Об этом сообщила пресс-служба базирующейся в Сан-Франциско компании.
«Отклики на этапе тестирования свидетельствуют, что пользователи довольны увеличением количества символов, поскольку более свободны в самовыражении и могут найти в Twitter лучший контент», - подчеркули в компании.
Тестирование проводилось на большинстве основных языков мира, за исключением японского, китайского и корейского, поскольку благодаря особенностям письма для передачи информации в них требуется меньшее количество символов. Создатель Twitter Джек Дорси в свою очередь отметил, что лимит в 140 знаков был, в первую очередь, не совсем оптимален для немецкого, пишет Deutsche Welle.
Новый формат впервые был опробован в конце сентября, при этом ряд пользователей сервиса скептически отнесся к нововведению. В компании поспешили успокоить: в ходе тестирования лишь около двух процентов всех твитов в итоге оказались длиннее 190 знаков.
По данным на октябрь, Twitter минимум раз в месяц используют 330 миллионов человек.
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