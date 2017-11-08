Хокинг: Человечество исчезнет к 2600 году
8 ноября 2017 - 11:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Британский ученый Стивен Хокинг спрогнозировал исчезновение человечества к 2600 году. По мнению физика, пообщавшегося по видеосвязи с участниками саммита Tencent WE в Пекине, цивилизации угрожает перенаселение и усиливающееся потребление энергии, в результате чего Земля превратится в огненный шар.
Ученый призвал избежать катастрофы, найдя подходящую для переселения человечества планету. По его мнению, заменой Земле может стать спутник альфы Центавра, где цивилизация сможет прожить еще около миллиона лет, пишет Lenta.ru со ссылкой на New York Post.
Хокинг призвал поддержать проект Breakthrough Starshot, одним из инициаторов которого он является.
В апреле 2016 года российский бизнесмен Юрий Мильнер и Хокинг объявили о начале работ по созданию и отправке спутника к альфе Центавра — ближайшей к Солнцу связанной системе из трех звезд. Над аналогичным проектом, называемым DE-STAR (Directed Energy System for Targeting of Asteroids and ExploRation), еще раньше начали работать в НАСА.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
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