Суд во Франции отказал властям Азербайджана в иске к назвавшим страну диктатурой журналистам

PanARMENIAN.Net - Суд во Франции отказался принять к рассмотрению иск властей Азербайджана, которые обвинили в клевете двух французских журналистов, Элиз Люше и Лорана Ришара.

Люше в сентябре 2015 года заявила в аналитической программе на телеканале France 2, что Азербайджаном правит «один из наиболее жестоких диктаторов в мире», а Ришар в интервью радио France Info назвал Азербайджан «диктатурой», пишет Current Time.

Незадолго до интервью, в мае 2014 года Ришар приехал снимать в Баку сюжет о так называемой «икорной дипломатии», а именно о неформальных контактах, которые власти Азербайджана пытались установить с французскими политиками. Журналист и его оператор были задержаны, а полиция изъяла у них карту памяти, на которой находилось все, что они успели снять в стране.

Истец требовал, чтобы журналисты за свои словам были оштрафованы на 12 тыс евро, а материалы, в которых они заявили о диктатуре в Азербайджане, были сняты с эфира. Иск о возмещении материального ущерба власти Азербайджана решили не подавать и требовали от ответчиков символический 1 евро. Однако суд отказался принять иск к рассмотрению.

Свидетелями со стороны защиты в суде выступили азербайджанские правозащитники Лейла и Ариф Юнус (они были осуждены в Азербайджане и были вынуждены уехать из страны), а также журналист Акиль Халил. Он в 2008 году также был вынужден покинуть Азербайджан.

Лоран Ришар заявил Радио Свобода, что доволен решением: «Мы получили подтверждение того, что власти Азербайджана не могут применять цензуру за пределами своей страны. Это хорошее решение, и мощный сигнал властям страны, что они за границей не могут так действовать. Азербайджанцы должны знать, что в демократических странах, таких как Франция, считают, что в Азербайджане может применяться цензура».

В свежем Индексе свободы прессы за 2017 год, который выпускает организация «Репортеры без границ», Азербайджан находится на 162 месте из 180 стран, что означает, что журналисты работают в стране с большими ограничениями. Авторы доклада прямо называют президента страны Ильхама Алиева «врагом свободы печати». Азербайджанские власти обвинения в цензуре отрицают.