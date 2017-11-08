Facebook предлагает загружать свои интимные фотографии в Messenger для их защиты
8 ноября 2017 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook начала тестирование функции, предотвращающей публикацию в интернете чужих фотографий в обнаженном виде.
Система тестируется в Австралии. В Facebook объяснили, что для защиты фотографии в голом виде, хранящейся на телефоне, пользователь должен будет отправить ее самому себе через Facebook Messenger, пишет Lenta.ru со ссылкой на ABC News.
Затем соцсеть создаст цифровой «отпечаток» фотографии. «Если кто-то попытается загрузить то же изображение с тем же цифровым «отпечатком», система остановит его и снимок никогда не появится в соцсети», — объяснили в Facebook.
Таким образом, отметили в компании, пользователям соцсети удастся избежать порномести со стороны бывших партнеров.
«Это похоже на отправку фотографий по электронной почте, но это гораздо более безопасный способ», — заверили представители корпорации.
В октябре Австралия создала первый национальный инструмент для помощи жертвам порномести. Он будет давать пострадавшим пользователям рекомендации о способах изъятия из общего доступа личных изображений и видеозаписей, опубликованных без их согласия, сообщать о злоупотреблениях властям и помогать в подготовке судебных исков к обидчикам.
Министр связи Австралии Митч Фифилд заявил о намерении властей ввести штрафы для владельцев сайтов, которые занимаются размещением материалов с порноместью. Административная или уголовная ответственность за распространение фото и видео подобного рода уже введена в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Японии, а также в большинстве штатов США.
Юридический термин «порноместь» означает публичное размещение материалов сексуального характера без согласия изображенных в них лиц. Изначально распространением такого контента занимались в основном бывшие партнеры жертв. Но в последнее время такой способ мести все чаще выбирают недоброжелатели, не имевшие совместного романтического прошлого с потерпевшими.
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