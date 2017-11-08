В Новосибирске азербайджанцам запретят готовить шаурму на рынках

PanARMENIAN.Net - Новосибирские власти готовятся продлить на 2018 год запрет на работу мигрантам в ряде сфер, введенный в 2016-м. Минтруда области опубликовало проект постановления врио губернатора Андрея Травникова.

Так, список отраслей, в которых не смогут трудиться мигранты, в том числе и выходцы из Азербайджана, будет расширен с 34 до 39: под запрет попадет и фастфуд. Иностранцам запретят заниматься «деятельностью рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи», а также продавать фастфуд с передвижных лавок, говорится в документе, пишет Tayga.info.

Решение касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана и Украины.

Решение принято в соответствии с федеральным постановлением, подписанным в декабре 2015 года. Правительство РФ под руководством Дмитрия Медведева предоставило регионам возможность самостоятельно регулировать численность трудовых мигрантов и сферы, в которых они заняты. Власти посчитали, что ограничительные меры повысят спрос бизнеса на местных специалистов.