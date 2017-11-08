Раскрыта реальная стоимость iPhone X: Она в разы меньше рыночной
8 ноября 2017 - 13:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Реальная стоимость iPhone X составляет 357,5 доллара, подсчитали эксперты TechInsights.
TechInsights указывает, что самый дорогой компонент смартфона — это 5,8-дюймовый OLED-дисплей производства Samsung. Его цена составила 65,5 доллара США, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Для сравнения, экран iPhone 8 стоит 36 долларов. Корпус со стальной рамкой — около 36 долларов. При этом стоимость компонентов iPhone 8 не превышает 248 долларов, а iPhone 8 Plus — 288 долларов.
Продажи iPhone X начались 3 ноября в 55 странах мира. Цена смартфона начинается от тысячи долларов.
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