Раскрыта реальная стоимость iPhone X: Она в разы меньше рыночной

PanARMENIAN.Net - Реальная стоимость iPhone X составляет 357,5 доллара, подсчитали эксперты TechInsights.

TechInsights указывает, что самый дорогой компонент смартфона — это 5,8-дюймовый OLED-дисплей производства Samsung. Его цена составила 65,5 доллара США, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Для сравнения, экран iPhone 8 стоит 36 долларов. Корпус со стальной рамкой — около 36 долларов. При этом стоимость компонентов iPhone 8 не превышает 248 долларов, а iPhone 8 Plus — 288 долларов.

Продажи iPhone X начались 3 ноября в 55 странах мира. Цена смартфона начинается от тысячи долларов.