Власти Саудовской Аравии хотят конфисковать $800 млрд у арестованных принцев и чиновников
8 ноября 2017 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Саудовской Аравии в рамках масштабной операции по борьбе с коррупцией намерены конфисковать имущество и заморозить средства на банковских счетах на общую сумму 800 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
С начала ноября, по словам собеседников издания, в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции были взяты под стражу более 60 человек — члены королевской семьи, высокопоставленные чиновники и бизнесмены.
У арестованных, по данным источников, власти планируют изъять до 3 триллионов риялов (около 800 миллиардов долларов). По всей видимости, значительная часть этих активов находится за пределами страны и процесс их изъятия может оказаться непростым, пишет Meduza.
Предполагается, сообщили собеседники издания, что конфискованные средства будут направлены на сокращение бюджетного дефицита. Из-за снижения мировых цен на нефть Саудовская Аравия последние несколько лет была вынуждена активно тратить свои резервные фонды.
5 ноября стало известно, что в Саудовской Аравии арестованы более 10 принцев, а также несколько действующих министров и десятки бывших госчиновников. В их числе принц с армянскими корнями аль-Валида ибн Талал ибн Абдель Азиз ас-Сауд.Против арестованных принцев выдвинуты обвинения во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.
По данным The New York Times, принцы содержатся под стражей в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, из которого выселили всех постояльцев.
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