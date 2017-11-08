ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Армении на 2017-2018 годы

PanARMENIAN.Net - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста экономики Армении на 2017 год и 2018 год до 3,5%. Об этом говорится в опубликованном 7 ноября обновленном докладе.

В майском докладе банк также повышал прогноз роста экономики Армении до 2,5% в 2017 году и до 3% в 2018 году. Однако в ноябрьском докладе показатели прогноза роста ВВП страны увеличились на 1% и 0,5% соответственно.

Содласно докладу, экономический рост Армении в первой половине 2017 года набирал обороты после почти полной остановки в 2016 году (рост - 0,2%). ВВП республики в первом квартале 2017 года увеличился на 6,5%, во втором квартале - на 5,5%.

По данным Нацстатслужбы РА, рост экономики Армении по итогам первого полугодия составил 6%. Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 2017 год запланирован в размере 3,2%.По последним данным, ВБ прогнозирует рост экономики Армении в 2017 году до 2.7%, МВФ – 2.9%, Fitch – 2.1% и ЕАБР – 2.9%, АБР – 2.2%.

Кроме того, ЕБРР оставил неизменным с мая прогноз роста ВВП Азербайджана. Так, рост ВВП Азербайджана в 2017 году остался на уровне отрицательного показателя -0.5%. Прогноз роста ВВП Азербайджана в 2018 году останется неизменным и составит 2%.Рост ВВП в Грузии в 2017 году ожидается на уровне 4,5%, России -1,8%.