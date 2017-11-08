HBL: Изучение шахмат в школе способствует более гармоничному развитию армянских детей

PanARMENIAN.Net - Армянские дети развиваются более гармонично благодаря предмету «Шахматы» в школах страны. Об этом написала крупнейшая газета Финляндии Hufvudstadsbladet (HBL).

«Роль преподавания шахмат в формировании и развитии характера подрастающего поколения армян очень велика. Благодаря этому шахматы развивают армянских детей гармоничнее, что подтверждают результаты датских и венесуэльских исследований о влиянии шахмат на концентрацию и уровень интеллекта ребенка», — говорится в статье, пишет Rusarminfo.

Издание отмечает, что в 2011 году Армения стала первой страной в мире, которая ввела шахматы в качестве обязательного предмета со второго по четвертый класс в начальной школе.

«Однако многие дети знакомятся со спортом намного раньше, потому что родители отдают их в частные школы. В одной частной школе в Ереване обучается 200 учеников в возрасте от пяти до шестнадцати лет. Таких профессиональных шахматных школ в Ереване 12. Все они финансируются муниципалитетом»,- отмечает главная газета Финляндии.

В Армении в шахматы играют с IX века — именно тогда, вероятно, игра и появилась в стране благодаря арабам и караванам из Индии. В Армении 25 шахматных гроссмейстеров. Для сравнения: в Норвегии, население которой вдвое больше, гроссмейстеров 13.