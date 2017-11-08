В Армении сохранится дождливая погода

PanARMENIAN.Net - 9-10 ноября в большинстве регионов Армении время от времени ожидается дождь. 9 ноября в Араратской и Вайоцдзорской областях ожидается интенсивный дождь. С 11-13 ноября ожидается погода без осадков.

Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. Днем 9-10 ноября температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

В Ереване 9-10 ноября ожидается дождь, 11-13 ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 14-15 градусов тепла.