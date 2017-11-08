Веселые и богатые: Чем занимаются бывшие КВНщики Арман Сагателян и Артур Джанибекян

PanARMENIAN.Net - «Клуб веселых и находчивых»8 ноября отмечает 56-ю годовщину. По этому случаю АиФ.ru рассказывает, чем сегодня занимаются бывшие звезды клуба.

Издание отмечает, что Гарик Мартиросян, Павел Воля, Андрей Рожков, Михаил Галустян, Семен Слепаков, Екатерина Варнава, Светлана Пермякова, завязав с телевизионной игрой «Клуб веселых и находчивых», продолжили карьеру в сфере развлечений и добились признания. Между тем, есть и те, кто завязал со сценой и юмором, в их числе и бывшие КВНщики Арман Сагателян и Артур Джанибекян.

«До того, как популярный и сегодня Гарик Мартиросян стал капитаном команды «Новые армяне», ее возглавлял Арман Сагателян. Он, в отличие от сооснователя Comedy Club, не стал связывать свою жизнь с юмором и даже наоборот — сегодня Сагателян кандидат политических наук, на его счету более десятка научных статей и образовательных программ.

Покинув КВН в 1997 году, Сагателян прошел срочную службу в управлении информации и пропаганды Министерства обороны Армении, затем работал в системе Минобороны в качестве гражданского специалиста, был советником директора Центра общественных связей и информации аппарата президента, а в 2013 стал пресс-секретарем президента Армении. Однако на престижной должности бывший КВНщик задержался ненадолго, он покинул пост в 2015 году, чтобы стать исполнительным директором «Общественной радиокомпании Армении»,- рассказывает издание.

«Товарищ Гарика Мартиросяна и Армана Сагателяна по команде Артур Джанибекян быстро покинул сцену, зато стал одним из самых богатых и влиятельных людей российского шоу-бизнеса. В 2003 году он вместе с бывшими КВНщиками придумал шоу Comedy Club, а затем основал продюсерский центр Comedy Club Production. Благодаря ему на экране появились проекты «Наша Russia», «Убойная лига», «Смех без правил», а также «Самый лучший фильм». Джанибекян всегда плотно сотрудничал с российскими телеканалами: сперва работал креативным продюсером СТС, в 2015 году возглавил субхолдинг «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», а с 2016 стал еще и генеральным директором ТНТ.

О своем решении оставить КВН ради бизнеса Джанибекян никогда не жалел: «Я благодарю Бога, что перестал выходить на сцену. Ко мне пришла какая-то зрелость — я понял, что этого не надо делать. Теперь я не представляю себя нигде, кроме бизнеса. А вот похозяйничать люблю...»,- отмечает издание.

Кроме Сагателяна и Джанибекяна, издание рассказывает также о Жанне Кадниковой, Шабане Муслимове, Елене Рыбалко, Тимуре Вайнштейне, Светлане Фабрикант.