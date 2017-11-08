Коллегия ЕЭК отсрочила для Армении переход на сигареты со «страшными картинками» на пачках
8 ноября 2017 - 17:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Коллегия Евразийской экономической комиссиипродлила для Армении переходный период по применению техрегламента ЕАЭС на табачную продукцию до 15 июля 2018 года. Об этомсообщает пресс-служба ЕЭК.
Таким образом, для Армении еще какое-то время продажа сигарет со страшными картинками на пачках будет необязательной. Решением Коллегии ЕЭК внесены изменения в решение Коллегии Комиссии от 12 мая 2015 года № 53.
В соответствии с решением, документы об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, установленным законодательством Армении, которые выданы или приняты до дня вступления в силу техрегламента, действительны для табачных изделий, выпускаемых в обращение на территории страны, до окончания срока их действия, но не позднее 15 июля 2018 года. До этой же даты в Армении допускаются производство и выпуск продукции в соответствии с обязательными требованиями, установленными законодательством Республики Армения, при наличии документов об оценке соответствия продукции этим требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу технического регламента.
Для других стран ЕАЭС переходный период, согласно ранее принятому решению Коллегии ЕЭК, истекает 15 ноября 2017 года. Исключение для Армении сделано в связи с тем, что армянские производители не смогут до этого срока использовать большие объемы ранее закупленного упаковочного материала, что могло бы привести к значительным финансовым потерям и негативно сказаться на экономике страны.
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